Il camion della Coca Cola fa tappa a Milano per Natale

Il 7 e l’8 dicembre il camion natalizio marchiato CocaCola attraverserà le strade di Milano, approfittando del ponte di sant’Ambrogio e Immacolata. Quest’anno l’iconico camion sarà 100% elettrico per stare al passo con la sfida ecologica in corso e, altra novità, verrà allestito in piazza XXIV maggio un villaggio di Babbo Natale che si chiamerà “Real magic village”. Si tratta in entrambi i casi di un'iniziativa benefica; i visitatori potranno contribuire alla causa in due modi: facendo capolino alla Food Court, dove si potrà degustare la pizza di Natale del pizzaiolo Francesco Capece, e facendo compere al Christmas Market, un mercatino solidale di gadget Coca-Cola. Il ricavato di tutte le iniziative sarà devoluto a Banco Alimentare che da sempre si occupa di aiutare le persone in difficoltà assicurando loro prodotto alimentari e pasti completi. “Siamo lieti e grati che Coca-Cola voglia essere ancora al nostro fianco per la campagna natalizia. Grazie al loro prezioso sostegno la Rete Banco Alimentare potrà rispondere in modo concreto alle migliaia di richieste di aiuto che giungono ogni giorno alle strutture caritative convenzionate”, ha detto Giovanni Bruno, presidente di Fondazione Banco Alimentare Onlus. Già l’anno scorso Coca Cola ha collaborato con il Banco Alimentare, girando per le città italiane e riuscendo a trasportare 2 milioni di pasti.