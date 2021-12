Heinz lancia la maionese al gusto di cioccolato e arancia

Una strana maionese nasce dalla collaborazione tra Heinz e Terry’s. La prima azienda produce una grande varietà di prodotti alimentari, ma è famosa soprattutto per le salse che si trovano in tutti i supermercati: ketchup, maionese, barbecue, ecc. Terry’s invece è un’azienda britannica che produce cioccolato e altri dolciumi. In vista del Natale hanno unito le forze per creare un prodotto originale che incuriosisse i consumatori: una crema spalmabile fatta frullando la maionese con cioccolato fuso, spicchi d’arancia, crema pasticcera e olio all’arancia. Non è chiaro se sia una crema dolce o salata, ma forse non è così importante saperlo. Le aziende produttrici hanno dichiarato: “È una crema spalmabile liscia e deliziosa che funziona perfettamente sui dolci delle feste o spalmata su brioche, focaccine, pancake o croissant in questa stagione festiva”. Si tratta di un’edizione limitata e sono stati immessi nel mercato solo 200 vasetti; in alternativa si può tentare di vincere il barattolo partecipando al concorso che ha aperto Heinz sui suoi social media dall’1 al 13 dicembre. Laure Gentil, responsabile marketing di Terry’s Chocolate Orange ha commentato l’iniziativa così: “Da quando Terry’s Chocolate Orange è stata lanciata nel 1932, non abbiamo mai smesso di innovare, crescere e lanciare nuovi formati e gusti per deliziare i nostri fedeli fan e siamo orgogliosi di continuare questo Natale con la questa maionese particolare, che può essere gustata come deliziosa crema spalmabile.”