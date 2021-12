Fa collegare i 900 dipendenti su zoom e annuncia: siete tutti licenziati

Le riunioni su Zoom vanno ancora molto forte in quest’era pandemica; certo il meeting online che è capitato ai dipendenti di Better.com è di quelli a cui nessuno vorrebbe mai partecipare. Il Ceo della società immobiliare in questione, Vishal Garg, ha convocato online 900 dipendenti e poi ha annunciato: "Se sei in questa chiamata, fai parte dello sfortunato gruppo che verrà licenziato", ha detto Garg, "il tuo rapporto di lavoro termina con effetto immediato”. Possiamo solo immaginare la reazione dei 900 dipendenti silurati, che ovviamente avevano microfoni e video spenti. Il Ceo ha poi spiegato che per lui è stata una scelta molto difficile: “È la seconda volta che mi capita, la prima volta ho pianto, cercherò di essere più forte questa volta”. Garg ha poi avvertito i dipendenti che avrebbero ricevuto una mail dall’HR con la comunicazione ufficiale a cui sarebbero seguiti dettagli su benefit e buonuscita. Neanche 3 minuti di videochiamata per spedire a casa centinaia di dipendenti, a causa della crisi economica e dei cambiamenti di mercato, sostiene il Ceo. Nonostante i modi pacati, ma molto freddi, impiegati nel video, a detta di alcune riviste online, Garg avrebbe davvero una brutta opinione dei suoi dipendenti, tanto da accusarli con una mail minatoria di essere “improduttivi” e di lavorare solo due ore al giorno. Il video del licenziamento postato da un dipendente su Twitter è diventato virale per la sua crudeltà.

.@betterdotcom’s CEO @vishalgarg_ lays off ~900 employees right before the holidays and ahead of the company’s public market debut.



The firm also got a $750 million cash infusion from its backers THIS WEEK, which include @SoftBank. pic.twitter.com/F8EfSkCRF6