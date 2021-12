Albero di Natale 2021: quali sono i trend più diffusi?

Anche quest’anno ci siamo, arriva il giorno dell’Immacolata ed è tempo di addobbare casa per Natale, come da tradizione. Ma anche la moda influisce su come decidiamo di decorare casa. Quest’anno ad esempio non vanno più di moda gli alberi di Natale giganti e maestosi, ma è l'anno dei modelli “half”, cioè altri la metà del normale e minimali. Questi modelli sintetici, oltre a essere particolarmente carini, sono a prova di animali domestici e di bambini piccoli, facendo crollare le statistiche di palline e addobbi distrutti perché caduti da grandi altezze. Tra l’altro essendo più bassi è più facile coinvolgere i bambini nell’addobbare l’alberello tutti insieme. Tra i modelli Half esiste anche la versione tagliata longitudinalmente a metà, da appoggiare ad esempio a una parete, scelta meno tradizionale, ma di design. Quest'anno i colori preferiti sono i classici: verde, rosso e oro ma illuminati con luci smart interattive da collegare agli apparecchi domotici e da comandare con un comando o un battito di mani. Un’altra parola d’ordine per il Natale 2021 sarà: riciclo. Non è necessario comprare addobbi nuovi ogni anno, ma piuttosto fabbricarne con materiali di scarto oppure modificare addobbi già utilizzati in passato, magari riproponendo con colori diversi. Nel 2021 ciò che è sostenibile è più bello!