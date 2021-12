Un bambino di 7 mesi in vendita su Facebook: tranquilli è un errore

Lucy Battle è una giovane mamma inglese, recentemente ha acquistato un divano nuovo e aveva intenzione di sbarazzarsi di quello vecchio, ancora in buone condizioni. La donna ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook, peccato che al posto di selezionare la foto del vecchio divano abbia scelto per sbaglio quella del figlio Oscar di 7 mesi. La didascalia parlava chiaro: “Devo sbarazzarmene entro oggi”, rendendo l’equivoco molto divertente per tutti gli utenti che si sono imbattuti nella foto del piccolo Oscar, improvvisamente in vendita. “In qualche modo ho caricato la foto sbagliata mentre le stavo cercando dal rullino del mio telefono, e fortunatamente si trattava di una foto di Oscar. Me ne sono accorta quando tutti hanno iniziato a commentare il post e a scrivermi. Il post ha comunque funzionato perché qualcuno era davvero interessato al divano, ma la maggior parte dei messaggi erano di persone che mi prendevano in giro perché volevo dare via mio figlio!” Tra gli utenti è in effetti scattata l’ironia. Qualcuno propone: “Vuoi fare a cambio con un teenager?”, altri si informano sulla compatibilità in famiglia: “Va d’accordo con gli altri bambini?”. Ma alla fine il piccolo Oscar è rimasto tra le braccia di mamma e il divano è stato venduto, tutto è andato per il verso giusto!