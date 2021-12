Jeff Bezos ha comprato un pezzo di isola Maui alle Hawaii

Praticamente Jeff Bezos si è comprato un pezzo di isola Maui, alle Hawaii, per la modica cifra di 78 milioni di dollari. La proprietà si chiama “Tenuta di Carter” e comprende una casa principale di circa 420 metri quadrati, una dépendance di altri 160, una piscina 65 metri di lunghezza, e sette appezzamenti di terreno. Mark Zuckerberg, Leonardo DiCaprio e Barack Obama prima di lui hanno messo lo zampino su quest’isola. La moda vip di comprare casa alle Hawaii non fa molto piacere ai locali che vedono aumentare i prezzi delle case a vista d’occhio. Per ingraziarsi gli autoctoni, Bezos ha però fatto alcune donazioni generose ai centri di beneficenza di Maui. Il magnate è infatti molto soddisfatto del suo acquisto, soprattutto per la privacy che il posto assicura, gli unici a poterlo spiare, visto l’affaccio su una riserva naturale marina, sono i pesci. Sistemato se stesso e la fidanzata giornalista Lauren Sánchez, ora Bezos sarebbe interessato a comprare un attico per i genitori nella Montage Kapalua Bay, dall'altra parte di Maui, in modo da avere la famiglia al completo vicina, ma non troppo. L’ultima proprietà acquistata si va ad aggiungere a quella da 165 milioni a Los Angeles, quattro appartamenti sulla Fifth Avenue a New York, e diverse case a Washington. In generale il suo patrimonio è stimato intorno ai 200 miliardi di dollari.