Sta arrivano l’app di dating dedicata esclusivamente ai non vaccinati

Le app do dating sono ormai moltissime, sempre più specifiche per ogni esigenza, poteva quindi mancare l’app dedicata a chi ha scelto di non vaccinarsi? Sì, poteva, ma non ci facciamo mancare nulla. Pure Match per ora è solo una pubblicità sul web e una pagina di pre-iscrizione che promette possibilità di incontri per tutti coloro che hanno scelto di non vaccinarsi. Per la registrazione occorre elencare i propri hobby, il proprio stile di vita e altre info utili per valutare la compatibilità, oltre al punto fermo comune di essere no vax. In Australia si è vaccinato il 74% della popolazione, una percentuale piuttosto alta. L’app quindi faciliterebbe l’interazione con persone simili, perché chi la pensa diversamente probabilmente non prenderebbe neanche in considerazione l’idea di uscire con un novax. Non è la prima volta che viene creata un’app simile, prima di Pure match è uscita Unjected, l’app di incontri per no vax che, almeno sull’Apple Store, ha avuto vita breve ed è stata rimossa ben due volte perché violava la policy aziendale di Apple. La cosa ha molto indispettito gli sviluppatori, Shelby Thomson e Heather Pyle, che hanno accusato l’azienda di Cupertino di censura e hanno invitato gli utenti a utilizzare dei trucchetti per aggirare i controlli di Apple: “Questa è una violazione delle nostre linee guida che mette in chiaro una cosa – ha dichiarato un portavoce di Apple – Se tenti di imbrogliare il sistema… le tue app verranno rimosse dallo Store”.