Un Presepe ambientato sotto il ponte Morandi crollato: rimosso dopo le proteste

La ricostruzione del Ponte Morandi crollato, i cavi spezzati e il camion in bilico sul ciglio della voragine; sotto ci sono il bue e l’asinello, i pastori e Gesù bambino per rappresentare la natività. L'iniziativa è nata all’interno di una mostra di presepi esposta in un Hotel di Firenze, ma il risultato ha destato scalpore tra il comitato dei parenti delle vittime del crollo, presieduto da Egle Possetti, che ha reagito con queste parole: “Noi possiamo immaginare, anche se con fatica, che le persone che non hanno vissuto la nostra esperienza terribile possano pensare che un presepe con i monconi del defunto ponte Morandi possa diventare commemorativo. Vi assicuriamo che per le famiglie che portano nel cuore quelle maledette immagini, pensando che laggiù persero la vita i loro affetti, non emerga nulla di commemorativo" ha spiegato Possetti. A quel punto l’hotel ha incassato il colpo e fatto smantellare il macabro presepe e poi ha rilasciato questa dichiarazione: "Siamo dispiaciuti di apprendere il disappunto da parte del Comitato vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova: abbiamo quindi deciso di rimuovere il presepe lasciando visibile la scritta ‘per non dimenticare' con la convinzione che anche i presepi possano essere interpretati come dei memoriali, piccoli contributi di ricordo e di speranza", ha affermato Chiara Caridi, general manager del Rivoli Boutique Hotel. La mostra di presepi non è la classica sequela di stalle e ambienti rurali, ma una riflessione su come la speranza della natività si intrecci e cali nei drammi che viviamo oggi. Tra gli altri presepi è presente anche quello ambientato in un reparto Covid e quello che racconta la tragedia dei migranti, dispersi nelle acque intorno a Lampedusa. “A nostro avviso la mostra e ogni presepe offre spunti di profonda riflessione per questo momento Natalizio" conclude una nota dell'Hotel.