Instagram lascerà che i genitori controllino il tempo trascorso sul social dai figli

Instagram ha deciso di fare qualcosa in più per la tutela dei giovani che trascorrono molto tempo sui social, spesso con alcune controindicazioni. La mossa che ha studiato l’azienda di Adam Mosseri è di mettere la questione in mano ai genitori che potranno d’ora in poi controllare quanto tempo trascorrono i figli su Instagram. Oltre a monitorarli, sarà possibile impostare dei limiti massimi di tempo che i ragazzi possono passare tra like e condivisioni. Probabilmente l'iniziativa arriva in risposta allo scandalo generato dia racconti e dai documenti diffusi da Francesca Haugen, ex dipendente dall’attuale Meta. Dal materiale circolato era emerso che i social del gruppo guidato da Zuckerberg avessero in mano i risultati di alcuni studi che dimostrano il disagio psicologico causato dai social nelle giovani ragazze, ma che non avesse intenzione di fare nulla a riguardo. In tutto ciò l’utilizzo di Instagram dovrebbe essere vietato ai minori di 13 anni, ma non ci sono controlli che ne impediscano di fatto l’uso da parte dei giovanissimi, che sono anche i più fragili. Sempre nella direzione di tutelare gli utenti (di tutte le età), da gennaio 2022 non si potrà più taggare cloro che non ricambiano il follow, onde evitare tag indesiderati. Pian piano Instagram dovrebbe diventare un luogo più sicuro per tutti.