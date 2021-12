“Babbo Natale non esiste", rivelazione shock del vescovo di Noto ai bambini

"Babbo Natale non esiste e la Coca Cola - ma non solo - ne usa l'immagine per accreditarsi come portatrice di valori sani", queste le parole precise usate dal vescovo di Noto, Antonio Staglianò di fronte a una folla di piccoli fedeli, accorsi nella basilica di SS Salvatore per il festival delle Arti Effimere. Non contento il Monsignor ha aggiunto: “Babbo Natale alias consumismo, brama di possedere, comprare, comprare e ancora comprare".

A quel punto la polemica è corsa veloce sui social, con bimbi tristi e genitori incavolati per tutti gli sforzi sprecati nel costruire la messinscena di Babbo Natale. La diocesi, travolta dal dissenso, si è difesa attraverso i social con le parole di don Alessandro Paolino Responsabile per le Comunicazioni sociali: "In questi giorni è sorta una polemica perché il vescovo di Noto avrebbe detto a un gruppo di bambini che Babbo Natale non esiste. Esprimo anzitutto, a nome del vescovo, il dispiacere per questa dichiarazione che ha generato delusione nei più piccoli, volendo precisare che le intenzioni di monsignor Staglianò erano ben altre, quelle cioè di riflettere con maggiore consapevolezza sul senso del Natale e delle belle tradizioni che lo accompagnano".

insomma il vescovo voleva solo fare riflettere sul vero significato cristiano delle feste natalizie: "Se dalla figura di Babbo Natale (originata dal vescovo San Nicola) possiamo trarre un insegnamento - tutti, grandi e piccoli - è questo: meno regali da fare e consumare, più doni da condividere. In questo modo siamo esortati dal vescovo a recuperare la bellezza di un Natale ormai sempre più commerciale e scristianizzato".