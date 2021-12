Vicenza: riceve un bollettino da pagare a Equitalia di 17 milioni di euro

Si chiama Andrea Ghiotto ed è famoso per avere accumulato milioni di euro rubati allo Stato grazie all’evasione fiscale. Oggi dice di aver messo la testa a posto, ha un impiego part-time e una vita tranquilla, ha ricevuto il conto da Equitalia: un bollettino da 17.154.912,50 euro; questo è quanto deve allo Stato. accumulato in anni di evasioni e fatture false. Un bollettino impietoso che va pagato entro 5 giorni dalla notifica, avvenuta il 7 dicembre 2021. Sembra chiaro che anche questa volta non pagherà, non per mancanza di volontà, ma di fondi: “Ho uno stipendio basso: lavoro part-time per una concessionaria, e il sabato mattina faccio lavori di pubblica utilità per il comune di Grisignano, come tagliare l’erba del campo da calcio, e poi ho anche il mantenimento del figlio.”, così si giustifica l’ex truffatore, “non so nemmeno che conti abbia fatto il Fisco. Di certo, se anche arrivassi a pagare trecento euro al mese non so quante vite mi ci vorrebbero per pagare l’intero importo, nemmeno lavorando per tutta l’eternità…”. L’uomo sembra disperato in effetti, non è in carcere, ma sconta la sua pena facendo servizi socialmente utili, così propone: “Si potrebbe anche pensare ad un piano di dilazionamento ma non so se è possibile la trattenuta del quinto dello stipendio considerando che sono sotto la soglia, che il mio reddito è basso. Se si dovessero trattenere il 20 per cento dello stipendio allora, per arrivare a fine mese, mi troverei costretto ad andare a rubare”. Insomma mettersi in pari con la giustizia sembra essere particolarmente difficile per lui.