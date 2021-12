La sua casa sta prendendo fuoco, ma lui continua a giocare alla Playstation

Un ragazzo tedesco residente a Soest ha rischiato la pelle mentre giocava con la sua Playstation e il suo appartamento stava prendendo fuoco, ma lui non si è accorto di nulla. Una storia che ha dell’incredibile. Pare che nell'appartamento del ragazzo ci fosse sul fuoco il ragù alla Bolognese che come si sa deve cuocere a lungo. Il cuoco deve esserselo scordatosul fuoco e si è messo a giocare alla console, dopo ore di cottura e di gioco, il fumo ha iniziato a espandersi per tutte le stanze, facendo così scattare il rilevatore di fumo che ha fatto partire la chiamata ai vigili del fuoco. Addirittura i vicini si son accorti del fumo che usciva dalle finestre. Quando i soccorsi sono arrivati hanno trovato densi fiotti di fumo che fuoriuscivano dalla porta, così hanno indossato i respiratori per entrare; i mobili si vedevano appena, ma all’interno l’inquilino se ne stava beatamente seduto sul divano, intento a terminare la sua partita alla Play Station. Non si era accorto di nulla, né del fumo, né del ragù bruciato e nemmeno dei soccorritori che lio hanno poi portato fuori dall’appartamento a prendere una boccata d'aria e forse a riflettere sulla sua dipendenza dai videogiochi