Arriva l'invenzione del secolo: il piumone infinito per non rimanere scoperti

Anni di litigi violenti e coppie in crisi per la costante lotta notturna del piumone, quando bastava inventare uno “infinito”. Ci ha pensato l’azienda Simba Sleep, che spera di ver risolto così i disagi di tante coppie che d'inverno litigano per la coperta. Gli esperti della Simba Sleep hanno inventato un piumone molto abbondante che va fatto passare in alcuni rulli disposti alla base del letto che viene in pratica completamente avvolto, senza lasciare scoperto nessuno; quando uno tira da una parte riceve solo più coperta, senza toglierla al povero partner infreddolito. L’azienda ideatrice è inglese e il CEO Steva eid, spiega: “Il furto delle coperte è un tasto molto doloroso tra le coppie inglesi, un’abitudine che dà origine a molte discussioni”. Proprio per alleviare la tensione, non solo la coperta è lunghissima, ma è anche autopulente: nei rulli c’è un sistema a vapore acqueo che garantisce un’igiene costante del piumone. “Quando dormi meglio, – continua il Ceo – è più probabile che tu prenda decisioni migliori, con meno rischi, iniziando la giornata in maniera più positiva e con la mente serena". Questo piumone sembra perfetto per alleviare anche lo stress delle feste e godersele fino in fondo.