A Milano torna il “panettone sospeso” per chi non può permetterselo

Se vi sentite buoni o volete diventarlo, a Milano potete farlo in maniera semplice partecipando all’iniziativa “Un Panettone Sospeso” e regalandone così uno a chi non ha soldi per comprarlo. Il Panettone Sospeso è attivo in 16 pasticcerie, per un totale di 25 punti vendita a Milano e funziona così: voi comprate un panettone per chi ne ha bisogno e la pasticceria ne regala ben due! In questo modo moltissime famiglie che avrebbero passato un triste Natale senza panettone, potranno contare almeno su questa gioia!

La Vigilia di Natale tutti i panettoni sospesi verranno consegnati ai Custodi Sociali del Comune di Milano, operatori che sanno quali sono le situazioni di fragilità e a chi consegnare il dolce dono. Tra questi gli ospiti della Casa dell’Accoglienza in Viale Ortles che offre assistenza ai senza fissa dimora. Non ci sono scuse nemmeno per chi è fuori Milano perché l'iniziativa ha un sito su cui è possibile fare una donazione che si trasformerà in un panettone regalo per chi ne ha bisogno!





