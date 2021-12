Il dentista novax con il braccio in silicone vuole 5mila euro per le ospitate in tv

Guido Russo, il dentista novax sospeso dall’Ordine dei medici dopo aver tentato di ottenere il Green Pass vaccinando il braccio finto in silicone, sta cercando di sfruttare la sua “fama”, con le classiche ospitate in Tv. Dopo un’apparizione a Pomeriggio 5 su canale 5, è stato contattato da un altro programma tv; il giornalista della trasmissione ha "trattato” con una persona vicino al dentista per il suo cachet per una breve apparizione tv: “Lui è disponibile a tutte e tre le opzioni però vuole che ci sia anch’io, -- afferma l’uomo al telefono – adesso è in grossissime difficoltà economiche perché in pratica non sta più lavorando e la cosa gli sta creando non pochi problemi. Io credo sia ragionevole ottenere un contributo da parte sua perché ovviamente vi è un guadagno da parte di tanti e quindi magari lui riesce in qualche modo a ridurre il danno derivante da questa cosa. È una scelta che deve fare lui e farà lui”. Il giornalista insiste per avere un’idea di massima: “Immagino almeno 5 mila euro, penso e non credo sia una cifra folle“. Nel frattempo l’uomo è tutt’altro che pentito e da Barbara d’Urso ha affermato: “Per il momento non mi sono pentito, lo rifarei. La mia intenzione era provocare una reazione locale al fine di sostenere il mio pensiero. Facendolo ho messo a rischio la mia famiglia, il mio lavoro, il mio futuro. Se l’ho fatto un motivo ci sarà? Mi è dispiaciuto che, prima di conoscere i miei motivi, io sia stato giudicato”. Nonostante non possa più praticare come dentista, ha trovato il modo di portare a casa lo stipendio grazie al suo gesto discutibile.