Bella Hadid è la più bella del mondo secondo le regole della sezione aurea

Il suo viso rasenta la perfezione, almeno secondo la matematica: il chirurgo estetico delle celebrities, Julian De Silva, ha analizzato attentamente i volti di molte donne famose per trovare il viso più bello al mondo, seguendo i canoni di bellezza dell’Antica Grecia che si basano sulla regola della sezione aurea. Misurando le proporzioni di occhi, sopracciglia, naso, labbra, mandibola, forma del viso e mento, il medico è arrivato a decretare che il volto di Bella Hadid raggiunge una “percentuale di bellezza” di 94,35%, rasentando la proporzione perfetta nei rapporti tra fronte, occhi, mento, labbra. Segue a ruota Beyoncé con il suo punteggio di 92,44%, mentre in terza posizione troviamo Amber Heard, con una percentuale di 91,85%. Utilizzando questo metodo di valutazione della bellezza, qualche anno fa era stata incoronata Scarlett Johansson per il suo corpo perfetto.

Tornando al viso, volendo essere pignoli, secondo le proporzioni matematiche, il viso perfetto si otterrebbe mettendo insieme la forma del volto di Beyoncé (perfetto al 99,6%), gli occhi di Scarlett Johansson (perfetti al 99,9%), il naso di Amber Heard (perfetto al 99,7%), le labbra e le sopracciglia di Cara Delevingne (rispettivamente il 98,5% e il 94%), il mento di Bella Hadid (99,7%), la fronte di Kate Moss (98,8%). Un bel mosaico, insomma. Ma alla fine della fiera c’è chi sostiene che la bellezza sia soggettiva e quindi, e per fortuna c’è speranza per tutti!