A New York arriva la piscina pubblica galleggiante sul fiume

La città di New York ha approvato ufficialmente il progetto la piscina galleggiante per l'East River di New York, progettata da PlayLab, che pulirà l'acqua del fiume senza utilizzare prodotti chimici e comprenderà una piscina olimpionica e un'area per bambini. Il tutto sarà pronto entro due anni. Da PlayLab spiegano la genesi del progetto: “New York è un posto incredibile in cui vivere. Puoi fare quasi tutto qui. Qualsiasi cosa, tranne nuotare nel fiume. Manhattan è un'isola – letteralmente circondata dall'acqua – ma non siamo stati in grado di nuotare in sicurezza nel fiume per decenni. È iniziato con un'idea semplice: invece di provare a pulire l'intero fiume, e se avessi iniziato pulendolo pezzo per pezzo? E se potessi cambiare il modo in cui i newyorkesi vedono i loro fiumi, semplicemente dando loro la possibilità di nuotare? + POOL pulirà più di 600.000 litri di acqua di fiume ogni singolo giorno. Niente prodotti chimici, niente cloro, solo acqua di fiume naturale". Si chiama + Pool perchè avrà la forma a croce del segno “+”, sarà una piscina galleggiante all’aperto, le barriere intorno alla struttura faranno del filtro per l’acqua dell’East River, che è salata, trattandosi di un estuario che divide Manhattan e Brooklyn. La piscina sarà raggiungibile attraverso una passerella, quindi a piedi. Tra due anni NewYork avrà quindi la sua piscina galleggiante.