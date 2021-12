Il giorno più corto dell’anno sarà il 21 dicembre e non il 13 come si pensa

Di solito si considera il 13 dicembre come giorno più corto dell’anno, ma non è così, il giorno più corto sarà il 21 dicembre, in corrispondenza del solstizio d'inverno. Questa sera però saranno visibili un sacco di stelle cadenti, dello sciame delle Geminidi. Certo a differenza delle stelle cadenti estive, ci va molto coraggio per restare fuori ad osservarle senza congelarsi del tutto. L’Unioni Astrofili Italiani spiega: "In prossimità del 13 dicembre si verifica il periodo in cui il Sole tramonta prima e per le prime due settimane di dicembre l'orario del tramonto si mantiene quasi costante, tra le 16.40 e le 16.41". Il giorno più breve dell'anno "in realtà coincide con il giorno del solstizio e inizio dell'inverno, che quest'anno cade il 21 dicembre". Proprio per le lunghe ore di buio a disposizione dicembre è di fatto uno dei mesi migliori per osservare le stelle cadenti, soprattutto se riuscite ada allontanarvi dalla massa di lampioni che illuminano le nostre città. Le Geminidi sono particolarmente visibili tra il 10 e il 15 dicembre e la notte fra il 13 e il 14 è proprio la migliore per osservarle., come confermano gli esperti: "I piu' recenti studi hanno rilevato che questo sciame pare mostri un'attività massima sostenuta per parecchie ore con due aumenti della frequenza, il primo più consistente con meteore di debole luminosità e il secondo successivo meno cospicuo con meteore più brillanti". Prendete la coperta più pesante che avete e mettetevi con il nasu all'insù in cerca di una stella cadente, vicino a Natale, i desideri valgono il doppio!