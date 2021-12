Filippine: il gatto resta sulla bara del padroncino morto per tutto il funerale

Gli animali sono più intelligenti di quel che pensiamo; riescono a capire cosa succede intorno a loro, anche se non possiamo comunicare a parole con loro. Il gatto Terry, sembra capire esattamente cosa è successo al suo padroncino di 19 anni che è morto a causa di una pancreatite. Durante il funerale è rimasto sdraiato sulla sua bara come se lo vegliasse. La storia è stata raccontata da Marie Cloie, sorella del ragazzo, che in Tv ha spiegato l'atteggiamento del gatto che era molto legato al padrone: “Terry pensava che mio fratello stesse ancora dormendo e quando l’abbiamo allontanato si è piazzato sulla bara Anche gli animali hanno dei sentimenti e provano un amore infinito per i loro proprietari. Neanche per loro è facile affrontare certi eventi”. Terry poi era un vero amante degli animale, con lui vivevano 15 cani e 11 gatti.

Un parente ha condiviso gli scatti del gatto che accoccolato sulla bocca vegliava il padroncino; le foto hanno scatenato una lunga serie di commenti commossi. Chi ha un animale sa quanto ci tengano ai loro padroni e sanno capire anche quando non rivedranno più in vita i loro padroni.