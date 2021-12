Finalmente un Presepe femminista: Giuseppe culla Gesù e Maria si riposa

Qualcuno ha avuto un momento di smarrimento nel vedere il Presepe, sicuramente originale, inaugurato nei giorni scorsi a Villalta, frazione di Cesenatico: il bue e l’asinello ci sono, ma invece di alitare come di consueto sul bambino, scaldano con il loro fiato la Madonna che dopo il parto riposa esausta, mentre il bambino Gesù, appena nato è in braccio a Giuseppe che se ne prende cura amorevolmente, seduto iai piedi del letto di Maria. Non si tratta di qualche strana provocazione, ma semmai l'interpretazione fedele di una lettera pastorale del Vescovo di Cesena, Douglas Regattieri, dedicata proprio alla figura di Giuseppe come padre. Il Presepe è stato realizzato dal comitato culturale “Il Mulino” nei giardinetti pubblici, ma nessuna provocazione, spiegano gli ideatori: “Abbiamo voluto dare visibilità a quella bella immagine di una piena paternità di Giuseppe che culla suo figlio appena nato come qualunque papà, lasciando riposare Maria". Ed ecco il motivo, nessuna eresia, Giuseppe è pur sempre un padre di famiglia e anche il presepe deve stare al passo con i tempi.