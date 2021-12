Germania: Inciampa andando verso la scrivania e chiede l’infortunio sul lavoro

Smart Worker di tutto il mondo, se siete preoccupati della perdita di tutela rispetto alla vita d’ufficio, state tranquilli, arriva una bona notizia dalla Germania. L’infortunio sul lavoro vale anche quando lavori da casa. Almeno per un uomo tedesco che ha chiesto e ottenuto un risarcimento per essere inciampato per le scale di casa che portavano al suo ufficio. L’uomo salendo le scale verso la sua scrivania è caduto, rompendosi una vertebra, vista la gravità dell’incidente ha deciso di intentare la causa per ottenere il risarcimento per infortunio sul lavoro, dato che vi si stava recando (poco importa se fosse solo al piano di sopra di casa). Inizialmente la richiesta di copertura dei danni era stata respinta e il fatto catalogato come incidente domestico, ma la sentenza è stata successivamente invertita visto che la caduta è avvenuta proprio durante il primo spostamento mattutino, funzionale a raggiungere il posto di lavoro e a svolgere la sua professione. La sentenza ha quindi chiarito che “in via eccezionale, un percorso aziendale è ipotizzabile anche in ambito domestico se l'appartamento e il posto di lavoro si trovano nello stesso stabile. Secondo i risultati vincolanti di LSG l'unico scopo di salire le scale era quello di consentire al querelante di iniziare a lavorare nell'home office (home office) al terzo piano del suo appartamento”. La sentenza è importante perché ricorda quanto è importante creare delle regole precise e tutelanti che regolino le nuove forme si smartworking, oggi diffusissime e molto varie.