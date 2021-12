Quanto è psyco il tuo gatto?

A volte se ne stanno ore distesi sul tappeto, poi scatta qualcosa nella loro testolina e iniziano a saltare in giro come pazzi, a volte facendo dei veri e propri attentati ai padroni o a chi capita sotto tiro, diciamolo: i gatti a volte sembrano pazzi. Così un team di ricercatori dell’Università di Liverpool, nel Regno Unito, ha deciso di creare un questionario per capire “Quanto è psicopatico il tuo gatto?”. Il test si inserisce in quello che viene definito "modello triarchico della psicopatia", cioè un sistema utilizzato per misurare (sugli esseri umani) i livelli di vari aspetti caratteriali, come meschinità, audacia e mancanza di freni inibitori, per elaborare un profilo psichiatrico preciso della persona valutata. Ora per applicarlo ai felini è stato necessario fare qualche piccola modifica evidentemente; il questionario vuole sapere tutto del tuo gatto: quanto è avventuroso, aggressivo, lunatico, come reagisce al pericolo, quanto è eccitabile, e molto altro. In totale, si tratta di 46 domande che, al termine del sondaggio, forniranno un profilo CAT-Tri+, utile per individuare il livello di psicopatia dei gatti domestici. Siete pronti a capire di che pazzia è pazzo il gatto che avete in casa? Spoiler: non ce n’è uno sano!