Ha le labbra più grandi del mondo e continua a ingrandirle

Ha 24 anni e una fama come donna dalle labbra più grandi al mondo. Non si tratta di un “dono” di madre natura chiaramente, ma del risultato di numerose iniezioni, ventisette per la precisione. Lei si chiama Andrea Ivanova e a colpi di filler il suo sogno nel cassetto è diventare una bambola Bratz. Ve le ricordate quelle bamboline formose con le labbra eccessive? Ecco. La donna ha già speso 6000 euro per inseguire il suo “sogno”, ora vuole passare ad altre modifiche del viso; allungare il volto, modificare la forma del mento e la mascella. Fatti tutti questi piccoli ritocchi, Andrea, sarebbe davvero simile a una Bratz. Aldilà della scelta discutibile, lei si dice contenta del suo percorso: “Molti uomini da tutto il mondo mi scrivono sui social network offrendomi soldi, viaggi e invitandomi a incontri in continuazione”, ed è molto fiera delle sue labbra ultra-gonfie: “Mi piacciono molto e mi sento davvero meglio con le mie labbra”. La famiglia non la pensa esattamente così, ma la ragazza è maggiorenne e c’è poco da fare; ha iniziato con i primi filler a soli 20 anni e non ha mai smesso. Ora si fa un'iniezione al mese; a questo punto forse erano meglio le canne.