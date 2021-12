Sex & the City: la scena dell’infarto fa crollare le azioni dell’azienda di cyclette

Allerta spoiler: se avete intenzione di vedere il revival di Sex & the City e non volete rovinarvi la sorpresa, non proseguite nella lettura! Nella prima puntata del sequel di Sex & the City ci lascia subito le penne Mr. Big, interpretato da Chris Noth, e muore in sella a una cyclette a causa di un infarto. Mr Big ha appena terminato la sua attività fisica giornaliera quando viene colto da un arresto cardiaco, e non c’è nulla da fare. Ora, comprensibile che i fan siano rimasti scioccati dalla scena, ma cosa c’entra la povera cyclette di lusso su cui era seduto Mr. Big? L’azienda produttrice dell’attrezzo, la Peloton è crollata in borsa, registrano il -11,3% il giorno dell'uscita della serie e il -5% il giorno seguente. Tanto che l’azienda ha dovuto diramare una nota firmata dalla cardiologa Suzanne Steinbaum: “Sono sicura che i fan di Sex and The City siano rattristati dalla notizia che Mr. Big è morto per un attacco di cuore. Mr. Big ha vissuto quello che molti chiamerebbero uno stile di vita stravagante – includendo cocktail, sigari e grandi bistecche – ed era a serio rischio infarto poiché aveva avuto un precedente evento cardiaco nella sesta stagione della serie. Queste scelte di vita e forse anche la sua storia familiare, che spesso è un fattore significativo, sono state la probabile causa della sua morte. Andare in sella alla sua Peloton Bike potrebbe anche aver contribuito a ritardare il suo evento cardiaco”. L’azienda per questioni di privacy non sapeva come sarebbe stata utilizzata la cyclette, altrimenti forse ci avrebbe pensato due volte a concedere l’uso. Ricordiamo nel dubbio che fare attività sportiva e soprattutto un’attività come andare sulla cyclette al massimo aiuta ad avere un buono stato disalute, allontanando il pericolo di infarto.