Cameriera riceve 4000 dollari di mancia: licenziata dal ristorante

Ryan Brandt, impiegata trentenne potrebbe essere considerata molto fortunata, o molto sfortunata, a seconda dei punti di vista. Sicuramente all'inzio della storia sembra averla baciata la fortuna: ha ricevuto 4000 dollari di mancia durante un servizio, ma qualche giorno dopo è stata licenziata in tronco. Riavvolgiamo il nastro: Ryan lavora in Arkansas come cameriera, per la precisione presso il ristorante Oven and Tap. Dopo aver servito a una festa con più di 40 invitati, ha raccolto mance per 4400 dollari, 100 euro da ogni invitato, cifra da destinare a lei e alla sua collega cameriera che si erano occupate dei loro tavoli. Il ristorante avrebbe invece chiesto a Brandt di condividere con tutti i colleghi la copiosa mancia, e davanti al suo rifiuto, avrebbe deciso di licenziarla.

I proprietari, Mollie Mullis e Luke Wetzel, in una dichiarazione negano la versione raccontata dalla ragazza: “La cameriera è stata licenziata diversi giorni dopo che il gruppo ha cenato da noi quindi non è stata allontanata perché ha deciso di tenere i soldi, anche se la nostra politica è sempre stata quella di avere un fondo comune per le mance”, Insomma questa bella mancia è costata molto cara alla cameriera. Durante la cena uno dei benefattori aveva anche voluto girare un video per i social, annunciando la generosa mancia che le avrebbero dato, una gioia, breve, ma intensa.

