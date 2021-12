Arriva l’edizione limitata dell’iPhone 13 con la firma di Steve Jobs

La lussuosa Caviar ha realizzato una versione speciale dell’iPhone 13 Pro: un omaggio a Steve Jobs e all'iPhone 2G, il primissimo smartphone della Mela. A 14 anni dall’arrivo dello smartphone che rivoluzionò il genere, arriva questa limited edition destinata ad abbienti collezionisti. La “facciata” del telefono è identica, ma le novità sono sul retro della scocca: sarà in titanio con un frammento del processore dell’iPhone 2g incastonato nel simbolo della mela. Intorno l’imitazione della composizione della scheda madre di iPhone 2G con decorazioni e incisioni ad alta precisione raffiguranti gli elementi tecnici del dispositivo. L’azienda Russa Caviar nasce proprio con lo scopo di rendere alcuni oggetti quotidiani dei gioielli. E il prezzo lo conferma: questi esemplari, (19 quelli previsti) costeranno 6.210 euro nella versione base con 128 GB di memoria, ma si arriva anche a 7.650 euro per l’iPhone 13 Pro Max con 512 GB di spazio di archiviazione. In passato l’azienda russa aveva creato altri preziosi prototipi di iPhone tra i quali il modello TotalGold da 43mila euro!