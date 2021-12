Elon Musk per il Time è la Persona dell’anno 2021

A finire protagonista della copertina del Time come Person of the Year per il 2021 è Elon Musk, un uomo eclettico, ricco, anche di sfaccettature, oltre che essere il più abbiente del mondo. Ha venduto tutte le sue proprietà e adesso sta mettendo anima e cuore nella conquista dello spazio con la sua SpaceX. Un suo tweet è in grado di influenzare il mercato mondiale: “È un giocatore in robot e solare, criptovaluta e clima, impianti cerebrali e computer per contrastare la minaccia dell’intelligenza artificiale e tunnel sotterranei per spostare persone e merci a super velocità”. Sudafricano, con la sindrome di Asperger, Elon Musk è davvero un uomo e un imprenditore particolare. Non tutti i lettori però sono d’accordo con la scelta; dal voto del “pubblico”, espresso tramite un sondaggio, il personaggio preferito risulta il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, seguito da Donald Trump. Sono stati premiati dalla rivista americana anche gli Eroi del 2021; quest’anno sono gli scienziati che sono riusciti a creare il vaccino mRNA per il Covid: "Ci sono stati momenti nelle loro carriere in cui, immersi nel lavoro che alla fine avrebbe salvato l'umanità, Kizzmekia Corbett, Barney Graham, Katalin Kariko e Drew Weissman si sentivano come se i problemi che affrontavano fossero quelli che solo loro si preoccupavano di risolvere. Ma esporre il funzionamento interno di come i virus sopravvivono e prosperano è ciò che ha reso possibile i vaccini Covid-19”. Su questo riconoscimento dovrebbero essere tutti d’accordo.