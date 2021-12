Il caffè del sesso: la bevanda afrodisiaca per eccellenza

Di tanti cibi si dice che siano afrodisiaci: aragoste, ostriche e peperoncino, ad esempio. Adesso la lista si allunga, perché sul web si sta parlando molto del Caffè del sesso, non un caffè qualsiasi, ma un caffè con povere di cacao, due cucchiai di latte di cocco, un cucchiaio di miele mezzo cucchiaio di cannella e un cucchiaio di polvere di maca. Ciò che rende afrodisiaco il tutto sarebbe proprio la polvere di maca, un tubero originario del Sud America che in polvere diventa un comodo integratore naturale di zinco, selenio, vitamina B9, iodio e potassio. In maniera naturale cresce solo nelle Ande del Perù, a 3500 metri di altitudine e i peruviani da tempo parlano di questo tubero come di afrodisiaco per le sue presunte capacità di alzare i livelli di testosterone. La leggenda addirittura dice che favorisca la fertilità migliorando la qualità dello sperma. Aldilà di questa curiosa ricetta, assolutamente da provare se non altro per curiosità, il caffè è da sempre associato a una migliore performance sessuale; già nel 2015, uno studio di ricercatori dell'Università del Texas indicava che due o tre tazze al giorno renderebbero gli uomini più performanti, provare non costa nulla!