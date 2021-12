Arrivano le multe per gli esercizi commerciali che non hanno il POS

L’obbligo di avere il POS per i pagamenti elettronici era già in vigore in Italia dal lontano 2012, peccato che non esistesse alcuna sanzione in caso di inadempienza, infatti non è strano che alcuni esercizi non consentano di fatto di utilizzare carte e bancomat per saldare il conto. Dal 1 gennaio 2022, dovrebbe cambiare la musica, è prevista una multa di 30 euro più il 4% della transazione rifiutata per chi non consenta al cliente di pagare mediante il POS. L’obbligo è valido per commercianti, artigiani, attività di ristorazione e ricettive, oltre che ai liberi professionisti che hanno un rapporto diretto col cliente. Per considerarsi “a norma” basta avere la possibilità di far pagare con almeno una tipologia di carta di debito e almeno una di carta di credito. Oggi giorno è sempre più comune pagare anche attraverso lo smartphone e altri dispositivi di pagamento elettronico di ultima generazione, vedi Satispay, sempre più diffuso.

A vigilare sulle violazioni ci sarà la Polizia Municipale e altre forze dell'ordine che dorvanno cogliere inflagranti i commercianti in difetto. I commercianti dal canto loro lamentano le commissioni alte sulle transazioni elettroniche e vorrebbero una revisione dei canoni che devono riconoscere alle banche per i servizi di pagamento elettronico.