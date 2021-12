Sarà un Natale sotto la neve e al freddo!

Un anticipo di inverno lo abbiamo già avuto in occasione dell’8 dicembre, quando una copiosa nevicata ha ricoperto tutto il nord Italia; adesso i modelli meteorologici prevedono neve e gelo anche per le vacanze natalizie. In Europa centro occidentale e in zona Mediterraneo, sarà protagonista l’alta pressione che causerà nebbia e aria stagnante nelle zone pianeggianti e cieli sereni nelle zone più collinari e montuose. Dall’Est Europa potrebbe invece arrivare una colata artica a gelare anche la nostra penisola. Quest’anno la Russia ha registrato temperature bassissime fin da ottobre con picchi in Siberia che hanno toccato i - 60 gradi. Tra il 19 dicembre e Capodanno potrebbe raggiungerci un po’ di quell’aria gelida, investendo per primo il centro Sud della nostra Penisola per poi spostarsi a nord. Da ovest invece dovrebbe poi arrivare un’altra corrente, di natura caldo-umida, questo mix aumenterebbe le probabilità di nevicate, rendendo un'ipotesi più che probabile quella di un Natale 2021 imbiancato. Riassumendo: bel tempo o quasi fino a venerdì, sabato 19 sarà una giornata davvero fredda per tutta la Penisola e poi verso Capodanno continua l’ondata di freddo e probabilmente neve. Se non siete amanti del freddo, conviene prenotare una vacanza last-minute dall'altra parte del mondo, per chi resta: affilate gli sci!