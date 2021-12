Vercelli; si sposano vestiti da Bella e La Bestia

Gloria Albertino 39 anni, stilista e Salvatore Sipione, 34 anni, operaio, sono due giovani sposi che amano l’hobby del cosplay, cioè l’abitudine a travestirsi da personaggi dei fumetti o dei cartoni animali. Seguendo questa loro passione, si sono sposati in abiti non proprio tradizionali, ma vestiti da Bella e La Bestia: “Volevamo qualcosa di diverso dal solito per il nostro matrimonio in municipio, non volevamo che fosse soltanto una cerimonia in abiti eleganti”, hanno raccontato in un’intervista a Repubblica, “Ci sono molti elementi della nostra storia d’amore in questa scelta. ‘La bella e la Bestia’ è il nostro cartone animato preferito”.

“Avevo cucito l’abito da Belle e quello della Bestia per un evento che è saltato per la pandemia - spiega Gloria - così abbiamo pensato che sarebbe stato un peccato lasciarlo nell’armadio ed era perfetto per il nostro giorno speciale”. Hanno pronunciato il loro sì in comune davanti al sindaco di Vercelli Andrea Corsaro che conferma la regolarità della cerimonia; l’unica regola da verificare è che i volti fossero ben riconoscibili e la Bestia nella sua versione già trasformata in principe, rispondeva a questa necessità. Un semplice matrimonio da favola: un matrimobio cosplay!