Nasa: per la prima volta uno sonda sfiora il Sole

Una sonda spaziale americana ha compiuto una piccola impresa nello Spazio: ha toccato il Sole. La sonda Solar Parker Probe della Nasa ha volato attraversando la parte più esterna dell’atmosfera solare, la Corona, riuscendo a prelevare campioni di particelle e campi magnetici. L’agenzia spaziale statunitense ha annunciato con gioia la notizia: “Proprio come l'atterraggio sulla Luna ha permesso agli scienziati di capire come si è formata toccare la stessa sostanza di cui è fatto il Sole aiuterà gli scienziati a scoprire informazioni critiche sulla nostra stella più vicina e sulla sua influenza sul sistema solare". La sonda è rimasta per ben 5 ore all’interno dei confini esterni del Sole. "È un momento grandioso per la scienza solare", ha commentato Thomas Zurbuchen, amministratore associato del direttorato della Nasa per le missioni scientifiche. "Questa pietra miliare - ha aggiunto - non solo ci fornirà una visione più approfondita dell'evoluzione del Sole e del suo impatto sul Sistema solare, ma tutto ciò che impariamo sulla nostra stella ci insegnerà molto anche delle stelle del resto dell'universo". Ora la sonda continuerà ad orbitare intorno al sole, seguendo una spirale sempre più stretta, fino a che riuscirà a resistere, nonostante le altissime temperature. Anche il Sole, sembra un po' meno impenetrabile oggi.