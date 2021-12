Arriva in Pronto Soccorso con un proiettile della Seconda Guerra Mondiale nell’ano: “Ci sono scivolato sopra”

Un classicissimo del Pronto Soccorso: capita infatti più spesso di quanto non si immagini che qualcuno si presenti in ospedale chiedendo aiuto perché ha qualcosa incastrato nel sedere e quasi sempre “è stato un incidente”. Esattamente quello che è successo a un uomo appassionato di cimeli storici che si è presentato al pronto soccorso del Gloucestershire Royal Hospital con un proiettile nell’ano. Una munizione di 17 centimetri di lunghezza e 6 di larghezza, non male. L’uomo ha dichiarato di esserci caduto sopra e di essere quindi stato penetrato dal proiettile. I medici di fronte a questa pericolosa situazione hanno voluto coinvolgere una squadra di artificieri nel timore che il proiettile potesse esplodere da un momento all’altro. Per fortuna l’operazione di estrazione è andata a buon fine. I militari hanno poi rivelato che si trattava di un missile di piombo “progettato per squarciare l’armatura di un carro armato“, non certo un oggetto da infilarsi nel sedere, neanche per sbaglio; il proiettile anche se non fosse esploso, avrebbe potuto perforargli l'intestino.