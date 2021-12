Ora è ufficiale: ci sarà un nuovo Paso Adelante

Aitanti ballerini spagnoli che lottano per il successo: questa serie non poteva che essere un successo e infatti Paso Adelante con i suoi 173 episodi, suddivisi in sei serie conquistò tutta l’Europa. A suon di musica e passi a due, raccontando le vicissitudini della più importante scuola di ballo e recitazione di Madrid diretta da Carmen Arranz, ma anche con flirt e amori poco più che adolescenziali. La nuova serie si chiamerà UPA Next, Un Paso Adelante Next e il pubblico è già emozionato per il ritorno della serie che richiedeva a gran voce da tempo. Pare che alcuni dei protagonisti torneranno a ricoprire i loro ruoli originari, ma non si sa ancora nulla di ufficiale. Tra questi potrebbe esserci Beatriz Luengo, l'amatissima Lola che su Instagram ha confermato con entusiasmo il ritorno della serie.

Dal 1 ottobre su Netflix Spagna sono disponibili gli storici episodi di Paso Adelante che hanno fatto scattare la nostalgia anche al pubblico italiano che però non può rivedere ancora rivedere gli episodi sulla piattaforma di streaming. Speriamo in un bel regalo di Natale, altrimenti toccherà aspettare la serie revival di cui ancora non si conosce la data di uscita. Il vicedirettore dei contenuti di Atresmedia Jose Antonio Antón, annunciando UPA Next ha dichiarato: "Volevamo recuperare il brand di Paso Adelante con un progetto che ci appassionava. Crediamo che questo sia un tipo di serie che non si fa in Spagna da molto tempo e siamo molto entusiasti di riportare in tv Paso Adelante".