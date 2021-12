Si vendica del fidanzato traditore lasciandolo subito dopo avergli fatto tatuare il suo nome

Una tiktoker di nome Lana ha raccontato la sua astuta vendetta nei confronti del suo ex ragazzo che a suo dire l’avrebbe tradita. Sappiamo tutti che la vendetta è un piatto che va servito freddo; così Lana ha fatto intendere al suo ex boyfriend che ci fosse uno spiraglio per il perdono e poi lo ha pugnalato: ha chiesto al ragazzo fedifrago di tatuarsi il suo nome in segno di amore incondizionato ed eterno, ma la ragazza stava già meditando di lasciarlo non appena finita la sofferenza del tatuaggio. Malefica! Tra i commenti ha raccolto si ammirazione, che feroci critiche. C'èè chi vorrebbe avere la sua stessa fermezza nel mandare a quel paese il fidanzato traditore e chi invece le consiglia la strada dell'onestà. Sicuramente vince il premio vendetta originale.

La creator ha chiesto agli utenti di indovinare il suo segno zodiacale, vista la sua innata crudeltà: sono quasi tutti d’accordo, la ragazza deve essere del Sagittario per essere così vendicativa e in effetti ci hanno preso. Sagittario lei, Toro lui. Che coppia, scoppiata ormai!