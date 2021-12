A Madrid hanno inventato la “stanza del pianto”

Non occorre censurare la depressione, l’ansia o in generale gli stati d’animo negativi, tanto che a Madrid hanno inventato un luogo dove poterli vivere a pieno. “Entra e piangi”, suggerisce un cartello all’esterno dell’edificio denominato “lloreria”, in italiano “stanza del pianto”; incastrata tra i negozi e la frenesia del centro c’è un luogo dove fermarsi e piangere, non per commiserarsi, ma semplicemente per sfogarsi e ricominciare la propria routine più forti di prima. L'iniziativa è stata messa pensata dai gestori del servizio di psicologo online 'TherapyChat', fondato nel 2016. Martyna Dluzniewska, responsabile del marketing di Thearpy Chat ha spiegato così l’iniziativa; "I tuoi sentimenti devi tenerli dentro e non parlarne. Questo è esattamente ciò che vogliamo destigmatizzare. Qui puoi parlare dei tuoi sentimenti, se non stai bene, se hai bisogno di fermarti e mettere te stesso al primo posto, fallo. E ovviamente, se hai bisogno di aiuto, chiedilo". Nel 2019, 3.671 persone sono morte per suicidio in Spagna e i dati del governo dicono che il 5,8% della popolazione complessiva soffre di ansia. Così il presidente spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato l'attivazione di una specifica campagna di assistenza sanitaria, si tratta di "un problema di salute pubblica, di cui dobbiamo parlare e per cui dobbiamo agire di conseguenza", ha affermato il primo ministro. La stanza del pianto è uno dei tanti modi per combattere l’eccesso di ansia e di carica emotiva negativa.