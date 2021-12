Su tiktok gioca con un drago blu: forse non sa che è velenosissimo

Cosa non si fa per una manciata di views in più? Lo dimostrano sempre i tiktoker pronti a ridicolizzarsi in ogni modo per ottenre più consensi; questa volta un giovane australiano non si è reso ridicolo, ma ha rischiato grosso, giocando con un animale molto velenoso: il drago blu. Con un nome così vi aspettereste un gigante sputafuoco, invece si tratta di un bellissimo animaletto marino grande pochi centimetri. Forse per il suo aspetto innocuo il creator si è sentito incoraggiato a giocarci insieme e mostrarlo al suo pubblico, non sapendo evidentemente che si tratta di un animale molto velenoso, a dispetto del suo aspetto.

il nome scientifico dell’animale è Glaucus atlanticus ed è un piccolo mollusco privo di guscio. Ha una colorazione molto particolare: sul dorso è color argento, con macchie blu, mentre il ventre presenta un colorito più pallido. Questi colori gli permettono di mimetizzarsi e sfuggire ai predatori, non all’occhio umano del ragazzo che lo ha individuato sul bagnasciuga e ha voluto giocarci un po’. Gli è andata bene e tutto è filato liscio, ma il drago blu è dotato di denti affilatissimi che usa per mordere la sua preda e attaccarsi ad essa per non farla fuggire Si nutre di animali velenosi da cui assorbe le tossine nocive, diventando anch'esso velenoso. Il rischio corso dal ragazzo gli è valso milioni di cuoricini, almeno questo!