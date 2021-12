Tutti invitati al pranzo natalizio, ma si paga 21 $

Il Natale è un momento bellissimo, soprattutto per i regali dei più piccoli e le mangiate dei grandi. Per il pranzone natalizio ognuno ha le sue tradizioni.

Su Mumsnet, un forum inglese dedicato alle storie di mamme di ogni età, una ragazza ha raccontato le vicissitudini legate al pranzo natalizio, organizzato dalla mamma del suo fidanzato. Premessa: ogni anno la mamma in questione cucina per ore per sfamare tutti gli invitati di Natale, ma quest’anno la mamma cuoca ha deciso di organizzarsi diversamente, stufa di doversi prendere l’impegno dei fornelli, ha deciso di invitare ugualmente tutti a casa sua, ma di chiedere a tutti gli invitati un contributo di 21$ a testa, compreso suo figlio. Quest’anno la donnasi è voluta avvalere dello sciopero dei fornelli e ha preferito ordinare cibo a domicilio: un super pranzo, ma a pagamento. La storia ha scatenato le reazioni più disparate nei commenti, molti di questi negativi. La famiglia della ragazza che ha raccontato la storia non ha problemi economici, quindi la richiesta di denaro è stata particolarmente criticata. Certo 21 dollari per mangiare un pranzo luculliano e ospitare un sacco di parenti e amici, non sembra una cifra impossibile. Se ci pensate anche preparare il pranzone in casa costa parecchio; non per niente sotto Natale si parla sempre al tg della spesa degli italiani che lievita durante le feste natalizie. Il compromesso più equo sarebbe organizzarsi per cucinare ognuno un piatto diverso e condividere la spesa e abilità culinarie!