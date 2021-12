Whatsapp: finalmente è possibile riascoltare gli audio prima dell’invio

Tutti, nessuno escluso, abbiamo riascoltato un messaggio vocale una volta inviato, giusto per sentire quante scemenze abbiamo detto, che tono abbiamo usato, se siamo stati credibili o meno; una sorta di abitudino masochista o vanitosa a seconda del caso, ma piuttosto inutile visto che l’audio ormai era stato inviato. Adesso cambia tutto: sarà possibile ascoltare i messaggi vocali di Whatsapp in anteprima e solo dopo confermare l’invio. Lo spoiler della nuova funzione era arrivato già a luglio dagli informatissimi di WABetaInfo e adesso è realtà per iOS, Android, Web e desktop: dopo aver premuto lo stop di fine registrazione di un messaggio vocale sarà possibile toccare play per riascoltarlo, dirigersi verso il cestino per eliminarlo o la freccia d’invio se siamo convinti e vogliamo spedirlo. Si può anche scorrere avanti e indietro nella traccia del file audio, se si è registrato un sermone e si vuole riascoltare solo un pezzetto della conversazione. Whatsapp sta nel frattempo lavorando ad altre novità come la possibilità di trascrivere i messaggi audio in automatico per chi li riceve, senza doverli ascoltare necessariamente, ma per questa novità bisognerà aspettare ancora un po’.