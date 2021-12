Il treno dei mercatini di Natale che va da Trento a Monaco di Baviera

I mercatini di Natale: o li ami o li odi, non ci sono vie di mezzo. Per quelli che li amano follemente c’è un'iniziativa stupenda: un treno che fa il giro di tutti i mercatini di Natale più belli tra nord Italia, Austria e Germania. L’iniziativa è proposta da alcune compagnie ferroviarie tedesche e austriache, Deutsche Bahn e ÖBB, che hanno messo a disposizione dei viaggiatori alcuni treni EuroCity con tariffe scontate per raggiungere dall'Italia le città dei tradizionali mercatini natalizi. Le corse speciali faranno tappa a Trento, Bolzano, Bressanone, Monaco di Baviera e Innsbruck.

Cosa accomuna tutti questi mercatini? Casette di legno e atmosfera magica. Visitando si possono trovare regali e pensierini di tutti i tipi, soprattutto prodotti artigianali e locali, ma ad animare i mercatini ci saranno anche spettacoli, musica e socialità. Inutile dire che in questi posti non manchi mai la bancarella del Vin Brulè per sconfiggere il gelo invernale. I mercatini saranno aperti quasi tutti fino al 9 gennaio. I treni partono da Verona e Bologna con alcune corse giornaliere. I prezzi sono assolutamente abbordabili: per farvi un’idea si va da 9,90 euro per il treno che va da Verona a Bolzano, mentre i treni da Bolzano a Innsbruck partono da 19,90 euro.