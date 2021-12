Usa: all’asta l’antenato del Mac costruito 45 anni fa

Nella lista di oggetti all’asta della casa d’aste John Moran è apparso un pezzo davvero pregiato: un Mac primordiale. Si tratta del primo personal computer di casa Apple, costruito a mano da Steve Wozniak, fu acquistato nel 1975 da un professore di elettronica del Chaffey College di Rancho Cucamonga, in California, e venduto a uno studente per 650 dollari. A fine novembre è stato battuto all’asta ed è andato a un acquirente anonimo fuori dagli States che lo ha portato a casa per 500mila dollari. Steve Jobs and Steve Wozniak, fondatori di Apple, costruirono la primissima linea dei loro computer versione desktop a mano nel 1976 nel garage dei genitori di Jobs in Mountain View, quello battuto all’asta fu quindi uno dei primissimi prototipi.

Il titolare della casa d'aste, John Moran, ha affermato che questo specifico modello Apple-I è stato meticolosamente autenticato, restaurato, valutato e sarà incluso nel registro ufficiale dei computer Apple-I sotto il nome "Chaffey College Apple-I".