Andare al cinema fa bene: lo dice la scienza

Gli psicologi della University College of London hanno intrapreso uno studio sui benefici del cinema, commissionato dalla Vue International, gruppo proprietario del circuito The Space Cinema. I ricercatori hanno monitorato 51 spettatori volontari durante la proiezione di un film di 2 ore: sul grande schermo è stato proiettato il remake di Aladdin della Disney. I parametri osservati sono stati: frequenza cardiaca, temperatura corporea e reazioni cutanee nei due diversi gruppi. I risultati delle osservazioni sono stati confrontati con il gruppo di controllo mentre leggeva un romanzo. I risultati hanno mostrato che le frequenze cardiache degli spettatori del film sono aumentate, come accade quando facciamo una passeggiata, quindi andare al cinema è salutare almeno quanto una leggera attività fisica aerobica. Il professore di neuroscienze cognitive dell'UCL Joseph Devlin, a capo della ricerca, ha commentato così i risultati: “Esperienze culturali come andare al cinema offrono opportunità al nostro cervello di prestare attenzione per periodi di tempo prolungati. Al cinema in particolare, non c'è altro da fare se non immergersi nel film. La nostra capacità di mantenere la concentrazione e l'attenzione gioca un ruolo fondamentale nella costruzione della nostra resilienza mentale, perché la risoluzione dei problemi richiede in genere uno sforzo concentrato per superare gli ostacoli". Godiamoci i cinema adesso che sono aperti!