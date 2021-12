Miss Excel: guadagna 90mila euro al giorno spiegando come funzionano i fogli di calcolo

Finalmente qualcosa di utile su TikTok: niente balletti o challenge suicide, Kat Norton ha deciso di sfruttare il social per fare una cosa sensata e interessante, cioè insegnare a usare excel a tutte quelle persone che non sanno neanche cosa sia un foglio di calcolo. La ventisettenne statunitense ha avuto un’idea geniale che le sta facendo guadagnare un bel gruzzoletto; se infatti sono molto gli utilizzatori di excel, sono in realtà in pochi ad averne una padronanza professionale e conoscerne tutte le potenzialità (che sono molte, in effetti). I video che fa sono semplice ed efficaci, solitamente rispondono a una domanda che spesso si pone chi si approccia al programma Microsoft, in pochi secondi la soluzione è offerta nel video. Secondo il Times la ragazza guadagnerebbe circa 100mila dollari al giorno. L’idea le è venuta durante il lockdown di marzo 2020, nella noia generale e nell’ansia della pandemia, ha deciso di sfruttare il suo tempo nel migliore dei modi e così ha iniziato a pubblicare video in cui spiegava il funzionamento del programma che conosce così bene. Ma quelli che possiamo vedere su TikTok sono “assaggi” si Excel, per diventare un “pro” dei fogli di calcolo, occorre acquistare uno dei suoi corsi a pagamento, sono proprio quelli che l’hanno fatta diventare ricca, guadagnandosi per di più il titolo di Miss Excel, un titolo davvero esclusivo.