Scoperto un pianeta ultraleggero: si chiama GJ 367 b

Il cielo e lo spazio ci regalano ogni giorno qualche piccola sorpresa, questa volta si tratta di una sorpresa leggerissima: è stato scoperto un pianeta con una massa che è la metà di quella terrestre e che va velocissimo; ruota intorno alla sua stella in sole 8 ore: si chiama GJ 367 b. La scoperta è stata condivisa sulla rivista Science ed è stata possibile grazie all’utilizzo del telescopio spaziale Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite) della Nasa. I dati ricevuti sono stati poi analizzati dal gruppo internazionale che ha capo a Kristine W. F. Lam e Szila' rd Csizmadia, dell'Istituto di ricerche planetarie dell'Agenzia spaziale tedesca. Ed ecco quello che sappiamo: ha un diametro di poco pià di 9000 chilometri, è un pianeta poco più grande di Marte, è roccioso e molto calde, distante circa 31 anni luce da noi. La cosa stupefacente è la possibilità di riuscire a studiare così bene anche pianeti così piccoli e leggeri, una rassicurante novità tecnologica. il metodo utilizzato per identificarlo è uno dei più classici, basato quindi sull’osservazioni delle variazioni luminose causate dal passaggio del pianeta davanti alla sua stella, in questo caso abbiamo a che fare con una stella della famiglia delle nane rosse, le più diffuse, e la sua dimensione è circa metà del Sole. Un altro piccolo tassello è stato infilato nel Puzzle spazio, ancora tutto da comporre.