Elon Musk ha un sosia asiatico diventato virale

Di lui non sappiamo il nome, né quanti soldi abbia in banca, ma siamo assolutamente certi che ne abbia meno del suo celebre sosia: Elon Musk. L’uomo, un anonimo asiatico è uguale all’imprenditore più ricco del mondo. Il video che lo ha reso “ famoso” è stato postato su Douyin, una sorta di TikTok cinese, nelle immagini si vede l’uomo in piedi a fianco a un’auto completamente nera, vestito completamente in nero.

La somiglianza è impressionante, tanto che con quella faccia l’uomo potrebbe tranquillamente accedere ai dispositivi elettronici di Musk, bloccandoli con il riconoscimento facciale! Il sosia misterioso è stato soprannominato Yi Long Musk, ma il sospetto è che si tratti di un deepfake, cioè un’immagine ricreata con una tecnologia che sovrappone la faccia di qualcuno e la integra in maniera armoniosa sul corpo di qualcun altro; non è possibile stabilirlo con certezza, non sapendo chi sia l’uomo e non avendo altre sue immagini.

Maybe I’m partly Chinese! — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021

A fine di quest’anno Elon Musk è stato confermato da Blomberg come uomo più ricco del mondo. In un anno il suo patrimonio è salito di 114 miliardi di dollari, volando a quota 270 miliardi, lasciando indietro il rivale Jeff Bezos con cui condivide la passione per lo spazio.