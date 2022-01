Fedez ha regalato a Chiara Ferragni un anello di diamanti da capogiro

Chiara Ferragni è appena risultata negativa al tampone molecolare dopo aver contratto il Covid, mentre il marito è ancora positivo. I due hanno fatto capodanno a casa in compagnia dei figli (negativi), ma prima della clausura forzata, la coppia é riuscita a festeggiare il Natale in famiglia scambiandosi regolarmente i doni. Per i piccoli una valanga di giocattoli da parte di genitori e nonni, mentre per la Ferragni, da sempre amante dei gioielli, Fedez ha pensato a un anellino di diamanti. Il valore del prezioso, superluccicante dovrebbe aggirarsi intorno ai 15mila euro. Anche la mamma e le sorelle della Ferragni hanno pensato di regalarle un gioiello: anche in questo caso un anello con tre fasce, due d’oro giallo e una terza di diamanti, firmato Crivelli. Il prezzo del regalo è di 4525 euro, non una bazzecola. La Ferragni quinsi se ne è andata in giro (per casa) con 20mila euro di anelli alle mani.

Chiara Ferragni, risultata negativa, ora è libera di sfoggiare i suoi nuovi gioielli anche fuori dalle mura domestiche, mentre Fedez è ancora positivo e ha completamente perso il senso del gusto e dell’olfatto, tanto che la moglie si diverte a fargli assaggiare le sostanze più disparate nel vano tentativo di fargliele indovinare. Auguri di buona guarigione a Fedez e al suo naso!