Vince 1,2 miliardi a soli 17 anni: ora sono infelice

Jane Park è la più giovane vincitrice del jackpot EuroMillions, a soli 17 anni si è aggiudicata un bottino di 1.2 milioni di euro. Una cifra che ti cambia la vita, ma non sempre ti regala la felicità. Ora Jane ha 26 anni e il bilancio che fa della sua vita non è così roseo, anzi, ha dichiarato di essere profondamente infelice.

Durante l’intervista rilasciata alla rivista digitale Tyla ha raccontato come si è goduta i primi anni dopo la vittoria, adottando uno stile di vita sontuoso, fatto di acquisti compulsivi tra alta moda e tatuaggi dell’ultimo minuto. La ragazza è diventata un personaggio piuttosto famoso e appena dopo la vincita si ritrovava spesso i giornalisti sotto casa. Grazie alla sua fama e alla sua vita, fatta di eccessi, ha ricevuto molti messaggi di odio, come ha raccontato nell’intervista: “Ho ricevuto insulti, minacce, ogni sorta di abuso online. La gente mi odiava ed io ero solo una giovane ragazza che voleva solo essere ascoltata. Ricordo che mi sentivo come se la mia vita fosse uno schifo. Pensavo che sarebbe stato fantastico, che sarei diventata una celebrità costantemente sui red carpet e cose del genere. Invece ero letteralmente da sola in una casa con tre camere da letto, piangendo fino ad addormentarmi”. Proprio a causa della pressione psicologica degli haters, la giovane Jane si è sottoposta a diverse operazioni di chirurgia estetica: “Se mi avessero probabilmente lasciato in pace, non mi sarei mai sottoposta a tutta questa chirurgia estetica”. La ragazza ha raccontato di avere anche rischiato la vita a causa di avventati interventi in Turchia. Insomma non sempre i soldi danno la felicità, a volte danno un briciolo di stupidità.