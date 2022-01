Ragazzo in coma dopo un brutto incidente: “Ho visto Simoncelli”

Spesso ci facciamo molte domande su cosa accada a una persona incoma. Alcune persone che hanno avuto la fortuna di risvegliarsi hanno raccontato di esperienze mistiche; qualcosa del genere è accaduto anche a Marco Sias, un ventenne sardo coinvolto con il suo monopattino in un grave incidente e finito in coma. Il giovane si è svegliato all’ospedale Brotzu di Cagliari dove era ricoverato e ha raccontato di aver visto Marco Simoncelli mentre era in coma: “Non sapevo chi fosse poi ho fatto delle ricerche e ho capito che si trattava del Sic. Sono rimasto molto colpito perché non sapevo chi fosse, non seguo lo sport e non avevo mai sentito parlare di lui”, il ventenne ha raccontato tutto in un’intervista all’Unione Sarda. Non sapeva chi fosse il famoso motociclista morto durante una corsa di motoGP, ma ha visto un ragazzo con un cerotto sul naso, a bordo di una moto con il numero 58, facendo alcune ricerche era impossibile non capire che fosse lui. “Mi ha detto che stava bene e di non preoccuparmi, perché mi sarei risvegliato”. ha riportato Sias.

Ora il giovane sta molto meglio, ma la ripresa sarà lunga dopo l’incidente, avvenuto il 2 novembre e un complicato intervento chirurgico per salvarlo.