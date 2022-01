Conor McGregor è lo sportivo più pagato al mondo secondo Forbes

Quando si pensa agli sportivi strapagati si pensa subito a calciatori come Ronaldo e Messi, invece c’è qualcuno che prende più di loro, almeno secondo Forbes; si tratta di Conor McGregor: 33 anni, irlandese, campione di arti marziali miste. Secondo Forbes nel 2020 ha guadagnato 180 milioni di dollari, diventando lo sportivo più pagato al mondo. Chiariamo: i soldi non sono solo frutto dei meriti sportivi, ma anche di sponsor e veri e propri affari per quanto riguarda McGregor. Riguardo ai suoi introiti, Forbes spiega: “La maggior parte, ossia 150 milioni, sono provenienti dalla vendita della sua quota di maggioranza nel marchio di whisky Proper No. Twelve”. Anche se i meriti sportivi non sono certo da poco; nel 2015 diviene campione dei pesi piuma, l’anno successivo conquista anche il titolo dei pesi leggeri: è stato il primo atleta nella storia Ufc a detenere nello stesso tempo due titoli di categorie differenti.

Già nel 2018 era apparso nella top ten degli atleti più pagati, ottenendo la quarta posizione grazie ai 99 milioni di dollari guadagnati grazie alla sfida con Floyd Mayweather.

McGregor è stato recentemente a Roma per il battesimo del figlio in Vaticano e non si è negato ai fan, passeggiando per via del Corso acclamato da fan e cori: “È bello vedere l'Italia e soprattutto Roma, forte, vibrante ed energica”, ha commentato McGregor che ha anche voluto testimoniare la sua visita sui social.

