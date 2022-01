Harry e Meghan delusi dalla villa da 12 milioni a Montecito

Una villa in California da 12 milioni di euro: nove camere da letto, una piscina, uncampo da tennis, una palestra, eppure Meghan Markle ed il Principe Harry non sarebbero contenti della loro dimora e starebbero quindi preparando le valigie. Forse la posizione nel quartiere non li soddisfa; eppure intorno ci sono solo cipressi e pini, un luogo ideale per crescere i bambini lontano da occhi indiscreti.Ma la coppia sarebbe già a caccia di un nuovo affare.immobiliare.

La loro casa attuale secondo il Mirror è già in vendita, ma ovviamente viene mostrata solo a persone referenziate che sono seriamente interessate all’acquisto, non tutti possono farsi un tour a casa del Principe Harry fingendo di voler comprare lussuosa villa.

Attualmente per le spese di gestione e manutenzione della casa, la coppia spende 4 milioni 935mila sterline (5 milioni e 454mila euro): le bollette pesano per circa 57mila sterline tra luce, gas e acqua. In più nella residenza lavorano un maggiordomo, uno chef, un autista, quattro donne di servizio, una bambinaia, due giardinieri e un addetto alla piscina. Il minimo indispensabile, ovviamente. La coppia vuole comunque rimanere nei paraggi; a Montecito abitano anche Ophra Winfrey, Emmel DeGeneres e Tom Cruise, vicini di tutto rispetto, basta trovare una casetta di loro gradimento.